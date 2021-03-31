В красноярском нацпарке заметили очень редкую птицу

Фото: Элинор Пейт

В национальном парке «Шушенский бор» сотрудники заметили редкую птицу для Перовского лесничества – белую лазоревку. Как сообщает в пресс-службе, это очень редкий кочующий вид. Гораздо чаще они встречаются в Горном лесничестве небольшими стайками. В осенне-зимний период в прибрежной зоне Майнского водохранилища, а также в урочищах Таловка и Пойлово.

С 2014 по 2018 они были замечены в Перовском лесничестве всего несколько раз. Предыдущие разы их обнаруживали в заболоченных, заросших густым кустарником лесах в районе озер Бутаково и Перово.

Новая встреча произошла на том же месте. Две птицы держались на небольшом расстоянии друг от друга в густых зарослях, кормясь семенами растений и разыскивая зимующих насекомых. При приближении человека они старались скрыться в самой гуще труднопроходимого ивового кустарника, сливаясь белизной своего окраса со свежевыпавшим снегом.

Белая лазаревка ближайшая родственница обыкновенной лазоревки. Но, по сравнению с ней, легко выделяется белой, а не голубой шапочкой перьев на голове. Также она ведет более скрытный образ жизни, особенно в сезон размножения.