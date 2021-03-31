В Мотыгинском и Новоселовском районах закрываются ледовые переправы

Фото: МЧС

В Красноярском крае продолжают закрывать ледовые переправы. Теперь пересечь реку нельзя будет в Мотыгинском и Новоселовском районе. Однако, как сообщают в пресс-службе Центра ГО И ЧС по региону, в крае остаются работать еще 113 переправ.

Пока еще работают переправы: 1 в Абанском, 4 в Богучанском,7 в Енисейском, 3 в Мотыгинском, 3 в Туруханском районах, 4 в Таймырском МР и 91 в Эвенкийском МР.

Но по прогнозам синоптиков в ближайшие двое суток по центральным и южным районам края в дневное время ожидается до +6 градусов, а это значит, что лед на водоемах будет и дальше менять свою структуру, становясь все более тонким, и ледовые переправы продолжат закрывать.

Специалисты КГКУ «Центр ГО И ЧС Красноярского края» призывают жителей пользоваться только официально разрешенными ледовыми переправами и во избежание беды ни в коем случае не пытаться пересекать акватории рек по льду в несанкционированных местах.