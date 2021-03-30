В Красноярске завершилось Первенство мира по фристайлу и сноуборду. Фото: пресс-служба правительства края

В Красноярске завершилось Первенство мира по фристайлу и сноуборду. Соревнования проходили с 18 по 27 марта и собрали более 600 спортсменов из 28 стран, за выступлением которых следили более 14 тысяч зрителей. На склонах «Сопки» российские спортсмены завоевали 34 медали.

- Представители федераций сейчас говорят о том, что Красноярск и Россия так высоко подняли уровень проведения соревнований, что следующим организаторам подобных состязаний будет очень сложно, – заявил министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

Добавим, что график спортивного объекта расписан вплоть до мая. Сразу после мирового Первенства на «Сопке» стартовали чемпионаты России по фристайлу и сноуборду. До 2 апреля сильнейшие спортсмены страны будут состязаться в могуле, парном могуле, акробатике и хафпайпе.

По поводу наследия универсиады высказался тренер сборной по фристайлу Томской области Владимир Тюменцев:

- Мы завидуем вам белой завистью. «Сопка» – это объект международного уровня и стандарта, здесь можно готовить спортсменов высокого класса и мастерства. Хотелось бы почаще к вам приезжать, в том числе и на тренировки.