В Красноярске в обрушении склона возле многоэтажки на 2-й Огородной обвиняют экс-чиновника Стройнадзора

В Красноярске в обрушении склона обвиняют экс-чиновника Стройнадзора Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске бывшего инспектора службы строительного надзора обвиняют в халатности. По факту неисполнение им своих служебных обязанностей обернулось проблемами для жителей дома на улице 2-й Огородной, 22а. И незапланированными тратами из городского бюджета.

Напомним, что проблемы обозначились еще в 2019 году, когда отведенная под парковку придомовая территория начала трескаться и проседать в сторону склона. Летом 2020 года в результате сильных многодневных ливней произошло обрушение части склона. Вниз ушли металлические ограждения, фонарный столб и местами до двух метров парковки. На место тогда выехали представители городской мэрии и стали успокаивать встревоженных жильцов (люди боялись, что дом будет поврежден из-за деформации склона). На сегодня работы по восстановлению, точнее укреплению склона обходятся городскому бюджету в 29 миллионов рублей.

А все потому, что в свое время, еще на стадии строительства многоэтажки, инспектор Стройнадзора не проверил соблюдение технических требований документации. Не увидел, что отсутствует водоотвод, предусмотренный проектом. А в конце спокойно подписал заключение о соответствии построенного дома требованиям технических регламентов.