Красноярские скалолазы привезли домой полный комплект спортивных наград. Фото: министерство спорта Красноярского края

В минувшую субботу 27 марта в Перми завершились Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию в дисциплине «болдеринг». И красноярские спортсмены завоевали там полный комплект наград – золотую, серебряную и бронзовую медали.

В группе «Младшие подростки» (14-15 лет) золото завоевал Алексей Блем. В прошлом году юноша взял серебро на первенстве России по скалолазанию. В этом году Блем победил на Всероссийских спортивных соревнованиях по скалолазанию «Рождественский турнир».

В группе «Юниоры и юниорки» (18-19 лет) серебряная медаль у титулованного спортсмена Семена Овчинникова. Он дважды выигрывал Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию и дважды завоевывал второе место, так что нынешняя медаль у него уже пятая по счету. И это – не считая наград на первенствах мира, Европы и России.

Наконец, бронзовым призером Всероссийских юношеских соревнований стала юниорка Полина Кулагина. Девушка также имеет общероссийские титулы в этой дисциплине. В 2017 и 2020 годах Кулагина брала серебро на первенстве России, в 2019 году красноярская спортсменка стала третьей.