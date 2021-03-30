В Канске пьяные пассажиры подрались с водителем. Стоп-кадр видео

В Канске пьяные пассажиры городского автобуса подрались с водителем. Произошло это 29 марта. Очевидцы успели снять разборки на телефон, затем видео появилось в паблике «ЧП Канск». Видео небольшое, а что в него не вошло, очевидцы рассказали на словах.

В ПАЗик на остановке вошли двое нетрезвых мужчин, сели на заднее сидение и стали вести себя вызывающе. Матерились, отпускали неприличные шутки, заявляли, что водитель обязан везти их бесплатно. Женщине-кондуктору грубо нахамили. Их предупреждали по-хорошему, чтобы оплатили проезд и успокоились, ехали молча – безрезультатно.

После очередной обидной реплики в адрес кондуктора водитель остановил автобус, зашел в салон и с кулаками набросился на нарушителей. Схватил за одежду, чтобы выкинуть их вон. Именно этот момент и попал на видео. Кулаки, конечно, спорный метод воспитания. И в иных ситуациях уголовно наказуемый. Но очевидцы считают, что водитель поступил правильно. Из сотни комментариев под видео большинство одобрительные (орфография сохранена):

- Красава водитель таких учить надо.

- А по другому ни как! Молодец!

- Ну хоть кто-то таких осаживать начал.. Красава! Только сейчас эти, скорее всего заявление писать побегут и скажут что водитель автобуса псих а они самые любезные и милые парни.Не думали они что вот так для них всё может обернуться.