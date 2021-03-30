Документальные «Истории о нас» в видеосервисе Wink

Документальный проект телеканала HISTORY «Истории о нас», рассказывающий об истории и культуре России через призму судеб интересных людей, уже доступен на платформе цифрового видеосервиса Wink компании «Ростелеком». Эпизоды представляют разные фрагменты истории: от зарождения наскальной живописи до становления реалистичной компьютерной графики. В центре документальных роликов — россияне, чьи необычные профессии и увлечения связаны с сохранением исторического наследия.

«На мой взгляд, в жизни есть только два стоящих элемента — впечатления и знания, которые ты можешь получить. Ну и в итоге — впечатления от знаний. Этот проект для меня оказался, наверное, самым значимым с точки зрения этих двух задач. Люди, с которыми я встречаюсь во время съемок, знания, которые они передают, места, в которых мы бываем, — иногда я сам не верю своей огромной удаче», — отметил ведущий проекта, актер театра и кино Юрий Колокольников.

Проект «Истории о нас» — первый опыт HISTORY по созданию локального российского контента. Премьера состоялась в 2018 году, а в марте 2020 года вышел второй сезон.

«“Истории о нас” — это всегда увлекательная документальная история, снятая специально для российских зрителей, и открывающая множество тайн. Мы рады предложить совместный проект всем зрителям, которые хотят развиваться и познавать новое, путешествовать во времени и пространстве», — сказала директор направления взаимодействия с телеканалами «Ростелекома» Марина Ермолина.