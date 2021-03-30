Еще 11 человек умерли от коронавируса в Красноярском крае за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 123 человек. В общей сложности диагноз «коронавирус» подтвердился у 66 662 жителей региона. Темп прироста заболеваемости коронавирусом, как и прежде, составляет 0,2%. Случаи заболевания зафиксированы во всех районах края.

Продолжается и прирост выздоровевших от COVID-19. За сутки из больниц выписались 116 пациентов. С начала пандемии от болезни вылечились 61 699 человек. Число активных случаев – 4 963.

Кроме того, за сутки жертвами ковида стали еще 11 человек. За все время от коронавируса скончались 3 152 человека.

- На сегодня 14 524 человека под наблюдением врачей (+1002 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 1019 человек. За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 2 519 047 (+468 за последние сутки), - добавляют в оперштабе Красноярского края.