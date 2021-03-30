ВТБ дал прогноз по росту розничного рынка в России

ВТБ ожидает продолжение роста рынка кредитования и привлечения в России в 2021 году. Кредитный бизнес в стране, по оценке ВТБ, увеличится в пределах 11,5. ВТБ при базовом сценарии планирует рост выше среднерыночных значений. Об этом в ходе встречи со СМИ заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Кредитный рынок в России в прошлом году увеличился на 14%, при этом в разных сегментах рост был неоднородным. В силу пандемийных ограничений наименьший рост показали кредитные карты, максимальный – ипотека (21%).

«В этом году снова ожидается рост кредитного бизнеса в стране, но уже меньшими темпами - в пределах 11,5%. Высокие темпы роста сохранятся по ипотеке, хотя они будут ниже, чем в прошлом году, что связано с сохранением неопределенности в части условий продления госпрограммы и изменившимся трендом на рост ставок. В сфере беззалогового кредитования рост составит свыше 9%, и здесь, в первую очередь, мы ждем восстановления спроса на кредиты наличными и кредитные карты после значительной «просадки» в пандемийном году», – отметил Анатолий Печатников.

При базовом сценарии ВТБ планирует традиционно расти лучше среднерыночных значений: основной рост ожидаем по кредитам наличными и кредитным картам - почти в 2 раза выше рынка.

Уже с конца 2020 года наблюдается позитивная динамика в экономике и банковском рынке. Основной драйвер – восстановление потребительского спроса. В 1 квартале 2021 года спрос на кредиты растет даже по сравнению с допандемийным периодом 2020 года.