Житель Красноярского края заплатит 2 миллиона за выловленных осетров. Фото: МВД

Житель Дудинки заплатит 2 миллиона в пользу государства в виде судебного штрафа. И еще ему придется отбыть наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием заработка в размере 10%. Такое наказание мужчина получил за вылов краснокнижных осетров.

Браконьера задержали в прошлом году, когда в ходе патрулирования сотрудники полиции остановили автомобиль «Нива» для проверки. В багажнике нашли 7 экземпляров рыбы и еще 4 фрагмента. Выяснилось, что все они принадлежат 52-летнему пассажиру машины. Задержанный сознался, что ловил рыбу с помощью сетей. Причем ловил для себя, не на продажу.

О том, что осетры, как исчезающий вид, особо охраняются законом и ловить их нельзя ни для каких целей, мужчина, видимо, в расчет не брал. Ущерб природе от его гастрономических пристрастий составил 1,5 миллиона рублей.