В Красноярском крае в при взрыве парового котла пострадали три человека. Фото: пресс-служба прокуратуры края

ЧП в Нижнеингашском районе: там на одном из пунктов переработки древесины взорвался паровой котел. Это произошло в 8 часов утра сегодня, 30 марта. Сообщение с промышленного участка, принадлежащего ООО «Ориентир», поступило в пожарно-спасательную часть поселка Нижний Ингаш.

На пункте приема, переработки и отгрузки древесины использовалось оборудование, с помощью которого сушили пиломатериалы. По неустановленным пока причинам водонагревательный котел взорвался. Из тех рабочих, кто находился в непосредственной близости, трое получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы в районную больницу. Пострадавшим 23, 34 и 38 лет. Медики оценивают состояние одного из них как крайне тяжелое.

Представители прокуратуры и следственного комитета выехали на место, чтобы осмотреть и выяснить причины и обстоятельства случившегося. В первую очередь будет дана оценка работе лиц, ответственных за организацию промышленной безопасности на производстве. И уже по результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.