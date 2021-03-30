В Красноярский край поступило 15 тысяч доз вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения Борис Немик уже поставил прививку. Фото: пресс-служба ведомства

С пятницы 26 марта в Красноярский край поступило 15 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)». А всего с начала вакцинации поставки препарата в регион составили 150 тысяч доз. Одну из них принял министр здравоохранения региона Борис Немик. Глава ведомства переболел коронавирусом в мае прошлого года. И хоть тогда все прошло без значительных последствий, решил больше не рисковать. К тому же он понимает, что нужно подавать личный пример жителям края.

По словам Бориса Немика сегодня в России три зарегистрированных вакцины. Сам же глава краевого здравоохранения поставил прививку той вакцины, что есть в наличии лечебного учреждения. Он отметил, что массовая вакцинация поможет сохранить иммунитет, который сейчас крайне необходим.

На сегодня в крае развернут 91 прививочный пункт. Прививку можно поставить в 68 медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения края, а также в 6 частных учреждениях здравоохранения «РЖД-Медицина».