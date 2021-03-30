«Бессмертный полк» в Красноярском крае остается под вопросом Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 30 марта, в радиообращении «Радио России – Красноярск» губернатор края Александр Усс обнадежил жителей края. Он рассказал, что проведение акции «Бессмертный полк» - именно торжественное шествие по улицам городов и сел, а не онлайн-формат – в этом году возможно. Но при условии, что ситуация с пандемией коронавируса не усугубится.

Губернатор выразил надежду, что великий для многих День Победы жители края проведут вместе, пройдя в колоннах «Бессмертного полка», плечом к плечу.

Также Александр Усс поручил главам муниципалитета заняться благоустройством мемориалов и воинских захоронений. Для того, чтобы, как сказал глава региона, отношение к празднику было направлено не просто на получение каких-то эмоций, а на поступки, показывающее уважение к нашим ветеранам и сохранение памяти нашим героям войны.