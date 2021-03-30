ВТБ намерен привлечь более 8 млн клиентов в рамках открытой экосистемы

ВТБ при реализации партнерской модели рассчитывает привлечь более 8 млн активных розничных клиентов к 2025 году. Суть открытой экосистемы ВТБ заключается в сотрудничестве в формате white label, когда партнеры могут использовать лицензию и инфраструктуру ВТБ для предоставления банковских услуг под их собственным брендом.

Экосистема ВТБ строится на принципе открытой бизнес-архитектуры и на текущий момент предусматривает развитие в шести приоритетных направлениях: розничная торговля, электронная коммерция, интернет и медиа, телеком и связь, жилье и коммунальные услуги, транспорт и логистика. Все проекты будут реализованы на BaaS-платформе (Bank as a service – банк как сервис), что подразумевает создание для партнера «цифрового банка», в который будут встроены сервисы партнера и новый клиентский путь с платежными инструментами от ВТБ, которые клиенты партнера используют при совершении повседневных покупок. Клиенты пользуются ими, а доход от этих операций ВТБ будет делить со своими партнерами.

«Мы строим открытую экосистему: в отличие от замкнутого формата, мы полностью открыты для партнёров, принцип партнёрства — базовая характеристика нашего подхода к строительству экосистемы ВТБ. Приоритетные направления уже определены. Ведем переговоры, понимая, куда идет потребительский спрос и где мы должны предоставлять услуги. В свою очередь, как банк мы сконцентрированы именно на финансовых сервисах», - сказал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.