Под Красноярском загорелась свалка с отходами лесопиления. Фото: ГУ МЧС России по краю

Накануне вечером, 29 марта, недалеко от Красноярска загорелась свалка с отходами лесопиления. Она находится в Емельяновском районе, на 20-м километре Енисейского тракта. По информации ГУ МЧС по краю сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного диспетчера в 16:33 по местному времени. На тот момент, когда на место прибыли первые подразделения пожарных, глубина залегания горящих отходов составила 10 метров. Угрозы населенным пунктам не было, никто не пострадал, а всего на тушении пожара были задействованы 15 человек и 5 единиц техники.

Краевая прокуратура края организовала проверку информации, поступившей из ЕДДС. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению органом местного самоуправления (то есть администрации Емельяновского района) законодательства о пожарной безопасности, об отходах производства и потребления и об охране окружающей среды. О наличии свалки экологи еще в прошлом году сообщали властям, но с их стороны не было принято никаких мер.