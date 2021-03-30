В Хакасии из-за проблем с поставками инсулина завели уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии из-за проблем с поставками инсулина для льготной категории граждан возбуждено уголовное дело о халатности. В фокусе внимания – должностные лица системы здравоохранения республики. По версии следствия в период с 2019 по 2020 годы региональный минздрав не провел вовремя аукцион на закупку и поставку жизненно важного препарата для больных сахарным диабетом на 2021 год. Кроме того, в период аукционных процедур, при наличии финансирования, не осуществлялись бесконкурентные закупки инсулина.

В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами системы здравоохранения своих обязанностей больные сахарным диабетом не получали инсулин по рецептам на протяжении от 1 до 3 месяцев. Это отразилось на состоянии из здоровья, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Добавим, что факт нарушения был установлен в результате прокурорской проверки.