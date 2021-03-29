В Красноярске за неделю оштрафовали 55 нарушителей масочного режима Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за минувшую неделю, с 22 по 28 марта, оштрафовали 55 нарушителей масочного режима. В пресс-службе администрации города рассказали, что рабочие группы продолжают проверки на предмет нарушений в общественных местах. В рабочую группу входят специалисты мэрии и сотрудники полиции, они осматривают места массового скопления людей, заведения общепита.

Всего было проинспектировано 420 объектов. Это 329 различных торговых точек, 14 кафе и закусочных, 77 автобусных остановок. Среди их в общем числе 78 объектов оказались в числе нарушителей. По ходу проверок и бесед с горожанами было составлено 55 протоколов. Власти заявили, что намерены ежедневно проверять соблюдение противовирусного режима вплоть до снятия ограничений.

Как известно, игнорировать антивирусные ограничения – себе дороже. Напомним, что штраф для граждан составляет до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч.