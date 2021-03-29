В Хакасии в общежитии нашли тело мужчины с отверткой в шее Фото: Мария ЛЕНЦ

В одном из общежитий хакасской столицы найдено тело 45 летнего мужчины со следами насильственной смерти. Трагедия произошла в ночь с 21 на 22 марта этого года. Совместными усилиями республиканской полиции и следкома подозреваемый был установлен и уже задержан. Вот что удалось установить следователям по существу.

По предварительной версии по соседству с пострадавшим жил 69-летний мужчина (к слову, ранее судимый). За несколько дней до трагедии бывшая сожительница потерпевшего стала встречаться с обвиняемым, переехала к нему жить. В ночь убийства удачливый соперник пришел в комнату к молодому соседу, чтобы забрать ее вещи. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Затеяли разборки. В ходе ссоры старший достал отвертку, которую принес с собой, и нанес хозяину комнаты множественные удары в область шеи и поясницы. Тот скончался на месте от полученных ран.

Предполагаемый виновник задержан, ему уже предъявлено обвинение. Находится по стражей в следственном изоляторе.