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Общество29 марта 2021 16:23

Участникам Великой Отечественной войны из Красноярского края выплатят по 50 тысяч рублей ко Дню Победы

Средства будут выделены из краевого бюджета
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Участникам Великой Отечественной войны выплатят по 50 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Участникам Великой Отечественной войны из Красноярского края выплатят по 50 тысяч рублей ко Дню Победы. Об этом сообщил глава региона Александр Усс. Средства будут выделены из краевого бюджета и станут дополнением к федеральной помощи. Свое решение он прокомментировал так:

- К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше. Сегодня их в крае порядка 10 тысяч, а непосредственных участников сражений – немногим более 400. Дают о себе знать и преклонный возраст, и здоровье. Считаю, что наш общий долг – максимально их поддержать. Я принял решение о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей всем участникам и инвалидам войны. Несовершеннолетние узники концлагерей получат по 10 тысяч, не останутся без внимания и другие категории.

Добавим, что пока неизвестно, в каком формате в Красноярском крае будут проводиться мероприятия в честь Дня Победы и отменят ли режим ограничения, связанный с коронавирусом. Как только появится информация, об этом будет сообщено позднее.