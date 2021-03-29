В Туве после отмены праздника на 8 марта старшеклассник порезал своего друга Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве отмена школьного праздника на 8 марта едва не обернулась трагедией. Все произошло в школе города Ак-Довурака 4 марта, хотя информация к правоохранителям попала намного позже. И после проверки республиканский следком возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Подробности сообщило местное издание «Тува онлайн». Накануне праздника старшеклассники собирали деньги на подарки для девочек. Но по каким-то причинам мероприятие пришлось отменить. И собранные деньги раздали обратно. Но в тот момент одного из ребят в классе не было и сторублевую купюру забрал близкий друг. А затем, видимо, решил не отдавать владельцу. Хотят тот не раз спрашивал.

Терпение у подростка лопнуло, он завел товарища за школьный туалет на улице и ударил его в грудь перочинным ножом. Это было 4 марта около 9 часов утра. Пострадавшего вовремя доставили в больницу и прооперировали, сейчас он в порядке. А подозреваемого отдали на поруки родителям, не стали забирать в СИЗО. В ходе расследования будет дана оценка условий, в которых он воспитывается.