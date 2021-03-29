В Норильске на чиновника завели дело о мошенничестве на 1,6 миллиона рублей Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В Норильске на чиновника городской администрации завели уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в период с 2012 по 2017 год мужчина возглавлял некоммерческую организацию «Норильский городской социально-просветительский фонд «Юбилейный». При этом все это время он занимал должность сотрудника местной мэрии. А это противоречит законодательству.

Чтобы совмещать два дела сразу, подозреваемый разработал схему: на должность директора Фонда он позвал свою знакомую. Формально она возглавила его и даже получала за это каждый месяц зарплату. Но фактически управление осталось за чиновником, который себя перевел в статус советника.

В результате в период с января 2018 года по декабрь 2020 года женщине, являющейся подставным лицом, незаконно начислена заработная плата и иные выплаты на сумму более 1,6 миллиона рублей, что является особо крупным размером, которые она присвоила, причинив ущерб городскому бюджету.