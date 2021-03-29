В Лесосибирске задержали пьяного водителя, перевозившего 3-летнего ребенка

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Лесосибирске полицейские остановили Nissan, за рулем которого был пьяный водитель. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

29 марта наряд ДПС остановил автомобиль, за рулем которого был нетрезвый мужчина 45-лет. Алкотестер показал? что содержания алкоголя в крови 0,31 мг/л. В салоне машины находились знакомая водителя и ее 3-летний ребенок. Малыш ехал без детского кресла, сидел на руках у матери, которая была пристегнута ремнем безопасности.

За управление машиной в нетрезвом виде водителя привлекли к административной ответственности, а также составили протокол по неправильной перевозке детей. Информация о ребенке в машине с нетрезвым водителем передана в отдел по делам несовершеннолетних.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я тебе долг отдаю, брат»: красноярский водитель с наркотиками не смог откупиться от полицейских

В Красноярском крае произошла попытка подкупить сотрудников ГИБДД. Госавтоинспекторы остановили водителя для проверки документов. Как сообщили в МВД, поведение автомобилиста вызвало подозрения, сотрудники решили, что мужчина либо пьян, либо находится под влиянием наркотиков. Поэтому решили осмотреть машину. (Подробности)