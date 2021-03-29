На правобережье Красноярска бездомный зарезал пожилую пару, впустившую его переночевать

Фото: скриншот из видео ГУ МВД по Красноярскому краю

26 марта в Кировском районе Красноярска в квартире на Западной, 7А обнаружили тела 62-летних гражданских супругов. Их буквально искромсали чем-то острым. Брызги крови остались по всей квартире…на полу, стенах, шкафу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Выйти на подозреваемого удалось быстро. Полицейские задержали его, что называется, по горячим следам. Но добиться хоть слова от мужчины не смогли.

Оказалось, что задержанный – 58-летний мужчина, он нигде не работал и постоянного места жительства не имел. Кроме того, мужчина ранее уже был судим.

Кровавая драма разыгралась 25 марта. Мужчина пришел в гости к пожилой паре и попросился пожить. Они согласились, разрешив остаться на ночь. Однако вечером гость и хозяева жилища поссорились.

В итоге мужчина жестоко зарезал гражданских супругов и скрылся. Но с пустыми руками не ушел. После убийства он украл у женщины золотые сережки и банковскую карту, которой даже успел рассчитаться в магазине.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - передают в СК по Красноярскому краю и Хакасии.