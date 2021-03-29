«Губернские аптеки» могут стать эталоном для других аптек России

Фото: «Губернские аптеки»

Министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев сообщил, что крупнейшая региональная сеть «Губернские аптеки» стала участником национального проекта «Производительность труда». И сможет с помощью экспертов Федерального центра компетенций оптимизировать процессы, внутреннюю логистику, развить корпоративную культуру непрерывных улучшений.

Совместная работа с экспертами будет длиться один год. Самостоятельное тиражирование полученных инструментов бережливого производства на всю компанию рассчитано еще на два года.

Фото: «Губернские аптеки»

В «Губернских аптеках» есть лидер, команда и стремление к постоянному совершенствованию и улучшению, - подчеркнул Егор Васильев. Безусловно, есть понимание рынка, ценообразования и тех задач, которые стоят перед предприятием. Причем некоторые из них имеют остросоциальный характер. Это задачи лекарственного обеспечения, безопасности огромного региона. Понимание процессов, умноженное на энтузиазм и национальный проект с его компетенциями, принесет замечательный результат.

Генеральный директор АО «Губернские аптеки» Алена Попова рассказала, что задача номер один – повышение эффективности продаж, особенно в интернете:

Фото: «Губернские аптеки»

- Экспертиза федерального уровня наших процессов – это то, что сделает нас более успешными, и мы сможем качественнее оказывать услугу населению. Также мы планируем развивать собственное производство. Во-первых, потому что мы гордимся тем, что сохранили аптечные традиции в структуре предприятия. Во-вторых, потому что это крайне востребованные препараты. А в-третьих, они уникальны - кроме нас никто сегодня на рынке Красноярского края тот же «Протаргол» не делает и продает. Для нас очень важно сохранить гордость, уникальность и, конечно, доходность предприятия.

Старший руководитель проекта Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Оксана Иванова считает, что спустя год предприятие может стать эталоном для других региональных сетей страны.