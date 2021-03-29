В Красноярском крае от коронавируса за сутки скончались 10 человек

В Красноярском крае от коронавируса за сутки скончались 15 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 125 человек. С начала пандемии ковидом заразились 66 539 жителей края. По данным регионального Роспотребнадзора темп прироста заболеваемости за сутки остается на уровне 0,2%.

Вылечились от коронавируса за сутки еще 114 человек. За все время в Красноярском крае перенесли болезнь и выписались из больниц 61 583 пациента. Число активных случаев – 4 956.

Вместе с тем, постепенно уменьшается число летальных случаев. За минувшие сутки скончались от коронавируса еще 10 человек. В общей сложности жертвами коронавируса в крае стал 3 141 человек.

- На сегодня 14 541 человек под наблюдением врачей (+1001 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 1008 человек. За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 2 518 579 (+2864 за последние сутки), - добавляют в оперштабе Красноярского края.