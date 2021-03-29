Красноярский суд вынес решение по делу кафе «Кантри» Фото: Мария ЛЕНЦ

Судебное разбирательство о сносе здания на проспекте Мира возникло на фоне ряда нарушений и жалоб местных жителей. Прокуратура обратилась в суд на том основании, что кафе нарушает требование пожарной безопасности, а также занимает большую часть тротуара. Разрешение на строительство тоже стало своеобразным камнем преткновения: два года назад полиция завела по этому поводу уголовное дело. Прокуратур города категорически не согласен с таким заключением и будет обжаловать его в апелляционном порядке.

Депутат городского Совета Андрей Козиков поделился своими прогнозами по возобновлению дела «Кантри»:

- Попытки, безусловно, будут, будет апелляция. Суд первой инстанции, как правило, достаточно редко отменяет свои решения, в том числе по требованию прокуратуры. Лично я таких прецедентов не помню. По всей видимости, теперь мы все будем созидать и наблюдать этот памятник градостроительного варварства.

Козиков отметил, что, несмотря на все замечания и нарушения некоторых чиновников, ни один из них не понес наказания. Кроме того, за весь период разбирательства не было названо ни одного предполагаемого имени.

- За каждым документом всегда стоит человек, который его подписывает. Он и должен нести ответственность, - добавил депутат, отмечая, что предприниматель в данном случае не является виновником сложившихся обстоятельств, даже с учетом того, что изначально все порицания были адресованы именно Ольге Грималюк – владелице кафе.

Депутат считает, что процедура апелляции непременно должна быть пройдена для того, чтобы предприниматель добросовестно мог готовиться к открытию своего бизнеса.