Социальных предпринимателей научат привлекать инвестиции

Tele2 сообщает о запуске фондом «Навстречу переменам» акселерационнойпрограммы: она направлена на обучение социальных предпринимателей импакт-инвестированию. Проект «Навстречу импакт-инвестициям» поможет социальным предпринимателям улучшить финансовую модель, масштабировать свой бизнес и найти инвесторов. Заявку на участие можно подать до 8 апреля на сайте программы.Резидентами импакт-акселератора в этом году станут 18-25 человек.

Импакт-инвестиции – это инновационный финансовый инструмент, помогающий социальным предпринимателям обеспечить устойчивое развитие и масштабирование проектов, а инвесторам – вкладывать средства в бизнес с социальной миссией. Основная задача программы – найти и поддержать устойчивые импакт-проекты, развить управленческие компетенцииих лидеров и привлечь долгосрочные финансовые инвестиции.

Для развития этого направления фонд «Навстречу переменам» иImpactHubMoscowоткрывают набор участников акселерационной программы «Навстречу импакт-инвестициям». Соорганизаторами проекта стали Любовь Шерышева, финансист и автор идеи проекта, и Илья Зибарев,импакт-инвестор, банкир и меценат. Акселератор ориентирован на лидеров импакт-бизнеса, решающих значимые социальные и экологические проблемы. Отбор продлится до 8 апреля, а финальный список участников станет известен 28 апреля.

Проект «Навстречу импакт-инвестициям» рассчитан на шесть месяцев.