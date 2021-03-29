У жителя Красноярска приставы арестовали Audi Q3 за неуплату 226 штрафов

Фото: ГУ ФССП по Красноярскому краю

У жителя Красноярска, накатавшего штрафов почти на полмиллиона, арестовали авто премиум-класса. Об этом рассказали «КП-Красноярск» в главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.

Приставы обнаружили машину в одном из дворов Красноярска, и арестовали - на эвакуаторе перевезли ее на спецстоянку. В кратчайшие сроки после ареста машины владелец Audi Q3 оплатил все 226 штрафов в ГИБДД. Общая сумма нарушений составила 420 тысяч рублей, также дополнительно ему пришлось заплатить за несвоевременную оплату штрафов 115 тысяч рублей.

Как рассказали в ГИБДД, большинство штрафов за нарушения правил дорожного движения у жителя Красноярска за превышение скорости и несоблюдение дорожной разметки.

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На одном из перекрестков краевого центра остановили «Инфинити», проверили и выяснили, что у собственницы иномарки есть долг в размере 100 тысяч рублей. Это и неоплаченные штрафы ГИБДД, и транспортный налог. Судебные приставы наложили арест на автомобиль – он направился на специальную стоянку. (Подробности)