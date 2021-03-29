В Красноярске директор за бесценок продал родственнику казенный внедорожник Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске директор автотраспортного госпредприятия, которое находится в краевом подчинении, подозревается в крупном мошенничестве. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в Управлении ФСБ по краю.

Предварительно известно, что подозреваемый вступил в сговор с руководителем автотехцентра, который составил ему дефектную ведомость на служебный внедорожник «Тойота Ленд Крузер Прадо 120». В ведомости было указано, что двигатель иномарки требует капитального ремонта и еще есть целый ряд неисправностей. Судя по документу, это был уже не автомобиль, а набор железа на колесах, которому требуется на починку как минимум миллион рублей.

После этого подозреваемый провел фиктивную оценку и продал автомобиль «по остаточной» стоимости своему близкому родственнику за 146 тысяч рублей. Это было в 2018 году, но затем еще два года он сам ездил на внедорожнике (который ни разу не сломался). Когда об этом стало известно, в полиции завели уголовное дело. Уже установлено, что в результате мошеннических действий, гражданин причинил министерству транспорта Красноярского края ущерб в размере реальной рыночной стоимости автомобиля – 1 миллион 168 тысяч рублей.