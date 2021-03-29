Погода в Красноярске на 30 марта 2021: ожидаются резкое похолодание до -5 и снег

Погода в Красноярске на 30 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

В конце марта весна немного сбавит обороты. Синоптики предсказали, какой будет погода в Красноярске на 30 марта 2021.

По данным гидрометцентра, во вторник, 30 марта, днем ожидается температура до +2 градусов. Небо затянет тучами, ожидаются снег с дождем. Кроме того, поднимется сильный ветер –до 6 метров в секунду. Атмосферное давление – до 728 мм рт.ст.

Ночью резко похолодает до -5 градусов. Ветер немного сбавит обороты, но порывы останутся достаточно сильными – до 4 метров в секунду. Осадки продолжатся. Атмосферное давление поднимется до 743 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс.Погоды практически аналогичен. Утром синоптики обещают до -1 градуса, будет облачно с прояснениями. Днем незначительно потеплеет до +1 градуса, но пойдет снег, а ветер усилится до 7 метров в секунду.

Вечером и ночью температура опустится до -2 градусов. Снег не прекратится, но ветер немного стихнет – до 4 метров в секунду. Атмосферное давление – от 744 мм рт.ст. до 748 мм рт.ст.