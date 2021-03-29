Красноярские приставы привлекли уголовный розыск к поискам должников Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские приставы привлекли к розыскам скрывающихся от суда и следствия должников уголовный розыск и оперативников ГУФСИН. Совместные рейды прошли в рамках межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». Цель мероприятия – установить, где находятся лица, которые скрываются от следствия или суда, совершили побег из-под стражи или мест лишения свободы. А также розыск пропавших без вести.

Отрабатывая имеющуюся оперативную информацию о том, где находятся разыскиваемые люди, приставы и оперативники посещали места скопления людей, ведущих асоциальный образ жизни. И установили местонахождение шести человек, которые находятся в федеральном розыске. Среди них была одна жительница Красноярска, разыскиваемая по уголовному делу «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Ее задолженность перед детьми составила более 750 тысяч рублей. В настоящее время производство по уголовному делу возобновилось.

В пресс-службе Управления ФССП по краю добавили, что такое мероприятие у них проводится ежегодно, по всей стране.