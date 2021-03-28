За паводками на Енисее будут следить военные беспилотники. Фото: пресс-служба ЦВО

Военнослужащие подразделений беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) уже приступили к мониторингу паводкоопасных участков в Туве. По информации пресс-службы ЦВО полеты разведывательного комплекса проводятся на высоте от 50 до 300 метров. Они фиксируют ледяные заторы на опасных участках реки, затем передают их в штаб. И уже там принимается решение о том, чтобы ликвидировать скопление льда направленными взрывами.

Добавим, что нынешняя зима выдалась очень снежной, местами осадки выпадали выше среднегодовой нормы. Поэтому спасательные служба заранее готовятся к тому, чтобы минимизировать риски при таянии снега и льдов.

Всего в воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири, подготовлено 10 подрывных и 4 эвакуационно-спасательных команды. Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.