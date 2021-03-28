В Туве мать ударила дочь кастрюлей и угодила под уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Тувы, Кызыле, возбудили уголовное дело после жалобы 19-летней девушки. Она обвинила мать в побоях. Ссора на бытовой почве обернулась неприятными последствиями. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-служб республиканской полиции.

Подозреваемая – 39-летняя ранее неоднократно судимая и нигде не работающая жительница Кызыла. На минувшей неделе между ней и дочерью произошел конфликт. Причины не уточняются, но женщина схватила кастрюлю и два раза ударила потерпевшую по голове. Та вызвала полицию.

Когда наряд приехал на место, мать забрали в отдел для выяснения обстоятельств. А девушку отправили на медицинское освидетельствование, эксперт выдал заключение: сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей. Уголовное дело было заведено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия». А это – до 2 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде, при условии надлежащего поведения.