В День Победы боевая авиация пролетит над столицей Тувы Фото: Мария ЛЕНЦ

В связи с пандемией коронавируса в минувшем году были отменены все торжественные мероприятия в честь Дня Победы. Даже Бессмертный полк перенесли в онлайн-формат. Но на этот раз хочется надеяться, что ситуация под контролем и власти ослабят ограничения.

Пресс-служба Центрального военного округа Минобороны России сообщила, что демонстрационные пролеты авиации в День Победы пройдут в четырех городах на территории ЦВО: в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и Кызыле.

- Для проведения тренировочных полетов и участия в воздушной части торжественных мероприятий в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и Кызыле будет задействовано около 30 летательных аппаратов с восьми аэродромов базирования в Челябинской, Самарской, Новосибирской областях, Красноярском крае, Республики Тыва, - сказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Что касается Красноярска, он в список планов на праздничное авиашоу не входит. Но впереди еще больше месяца.