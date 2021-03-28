В Красноярском крае самыми невостребованными стали профессии психиатра, звукорежиссера и арматурщика Фото: Мария ЛЕНЦ

Самыми невостребованными профессиями в Красноярском крае в первом квартале текущего года оказались психиатр, звукорежиссер и арматурщик. Об этом сообщает сервис Зарплата.ру. Специалисты сервиса выяснили, что наихудший результат демонстрировали позиции детского психиатра и психиатра-нарколога: чуть более 0,1% просмотров заканчиваются откликом или звонком соискателя. Также почти не ищут работу звукорежиссеры (0,3% откликов) и арматурщики (0,5% откликов).

- Спрос на перечисленных специалистов объясним: это очень узкие специальности, которых готовят ограниченное число вузов, а потребность в людях, умеющих работать руками, растет из года в год – обычно они находят работу через знакомых, - объясняет HR-директор Зарплаты.ру Вера Маневич.

Арматурщиков сейчас ищут строительные компании. В том числе сотрудников без опыта для работы вахтовым методом с зарплатой до 90 000 рублей. Звукорежиссеров ждут детские образовательные центры и летние лагеря – им готовы платить по 25 000 рублей. Многие вакансии врачей-психиатров открыты в государственных медучреждениях с пометкой «переезд» - в таких специалистах нуждаются райцентры и отдаленные поселки. Врачам готовы предложить жилье, рассматриваются как кандидаты без опыта работы, так и пенсионеры, зарплата от 50 000 рублей, сообщает сервис Зарплата.ру.