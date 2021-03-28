В Красноярске рабочего засыпало в траншее насмерть: виновным считают мастера

В Красноярске рабочего засыпало в траншее насмерть. Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярске завершено расследование уголовного дела по факту гибели рабочего в траншее. Трагедия произошла в июле прошлого года. По информации, которую «Комсомольской правде»-Красноярск предоставили к СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, погибшему было 54 года. Он находился в траншее глубиной два метра, у которой откосы были под прямым углом, а стены неукрепленные. Сверху на откосе лежали тяжелые бетонные плиты. Под их тяжестью стена обрушилась и рабочего завалило. Он погиб на месте от полученных тяжелых травм.

Следствие показало, что 47-летний мастер не обеспечил безопасность работ. Свою вину в инкриминируемом деянии он признал полностью и раскаялся.

В настоящее время основные следственные действия выполнены. В ближайшее время обвиняемый, его защитник и потерпевшая сторона приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела. Затем оно будет направлено в прокурору. И если там утвердят обвинение, то далее – в суд.