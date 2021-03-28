Замглавы Красноярска проверил сползающий склон высотки на улице 2-й Огородной. Фото: администрация города

Первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов проверил сползающий склон, рядом с которым находится многоэтажный жилой дом на улице 2-й Огородной, 22 а. Минувшим летом этот склон доставил немало хлопот, когда после затяжных дождей там стала разрушаться площадка перед домом. Вниз сползли несколько пролетов ограждения, фонарный столб и часть парковочного пространства местами до двух метров. Пришлось даже вводить режим ЧС и провести экстренные мероприятия по отводу воды.

Чтобы в этом году склон не размыло, там усилена работа по уборке снега. С 4 по 18 марта силами управляющей компании и специализированного автопредприятия с дворовой территории вывезено больше 1000 кубометров снега. Как только потеплеет, на территориях вдоль склона проведут работы по заливке трещин и формированию валов. Это поможет предотвратить проникновение талых вод на склон.

Работу в усиленном режиме продолжают и в остальных дворах города. На сегодняшний день из 5 300 городских дворов работы осталось выполнить в 400.