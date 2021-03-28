Жительница Енисейска подарила мошенникам 280 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Енисейска стала очередной жертвой телефонных мошенников. Едва ли она никогда не слышала о подобном. Сейчас об аферистах рассказывают и пишут кругом – полиция, СМИ, даже социальные службы ходят по домам к пенсионерам. Но, как это часто бывает, люди считают, что их такое никогда не коснется, а в результате получают проблемы.

Итак, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить крупный кредит. Но она может обезопасить себя от них. Для этого нужно успеть оформить кредит первой, затем снять эти деньги и перевести их на безопасный счет, который ей назовет этот самый «сотрудник безопасности банка».

Доверчивая 57-летняя женщина выполнила все команды неизвестного доброжелателя, оформила кредит на 280 рублей и перевела их на разные абонентские номера. После чего «сотрудник» перестал выходить на связь. А у женщины не было иного выхода, как отправиться в полицию с заявлением.