В Красноярском крае по вине хирурга умер пациент: уголовное преследование прекращено Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае по вине хирурга умер пациент. Вина его была доказана в суде. Однако за истечением срока давности врач был освобожден от наказания. Казалось бы, на этом можно было поставить точку. Но врач решил подать апелляцию в краевой суд. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

В мае 2018 года заведующий хирургическим отделением Новоселовской районной больницы проводил операцию, удалял желчный пузырь пациенту. И повредил стенку общего печеночного протока. Вследствие этого после операции возник желчный перитонит и сепсис. Последовала повторная операция в местной больнице, затем еще 6 операций в Красноярской краевой больнице. Но спасти пациента не удалось.

Уголовное дело было заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». На суде хирург заявил, что экспертиза была сфальсифицирована, что повреждение печеночного протока у пациента произошло уже после операции. Просил оправдать его полностью. Однако краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.