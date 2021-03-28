Самовольно ночью ушла из больницы: в Красноярске объявлены поиски пожилой женщины

Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"

В Красноярке объявлены поиски 57-летней женщины. Ее разыскивает полиция, присоединились и волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». В социальных сетях распространяется ориентировка для тех, кто, возможно, видел женщину и может указать ее местонахождение.

Предварительно известно, что Хлевнюк Тамара Ивановна ушла из больницы скорой медицинской помощи (БСМП) 23 марта. Ушла ночью, тайком. Она нуждается в помощи врачей. Живет в другом конце города – на улице Ястынской, 7. Но там она не появлялась.

Приметы женщины: рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие темно- каштановые с сединой. Была одета в коричневый пуховик ниже колен, светло- голубой берет.

Всех, кому известно местонахождение пропавшей, просьба сообщить по телефонам:

- 8 (391) – 246-87-64 – дежурная часть отдела полиции № 2

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).