В Красноярском крае мужчину отправили в колонию за рецидив езды в нетрезвом виде Фото: Мария ЛЕНЦ

В ноябре прошлого года в Минусинске дорожные полицейские остановили ВАЗ под управлением 32-летнего мужчины. Они заметили у водителя признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование, но тот отказался. Тогда сотрудники ГИБДД начали выяснять все обстоятельства.

В процессе госавтоинспекторы выяснили, что водитель является рецидивистом. Ранее уже был судим за аналогичное нарушение. Тогда житель Минусинского района отделался 1 годом лишения свободы условно с лишением права управлять автомобилем на 2 года.

На этот раз последствия для минусинца оказались куда серьезнее. Против него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В итоге спустя почти полгода следствия любителя рассекать по дорогам в нетрезвом виде осудили на 2 года 10 месяцев колонии строгого режима.