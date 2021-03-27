Глава Якутии Айсен Николаев обсудил креативную экономику с рэпером L'One

Фото: instagram.com/l_one_mars

Сегодня, 27 марта, глава Якутии Айсен Николаев в IT-парке «Якутск» встретился с популярным рэпером Леваном Горозия, более известным, как L'One.

Исполнитель прилетел для участия в молодежном фестивале Muus uSTAR. На встрече Айсен Николаев поблагодарил исполнителя за посещение Якутска и за неоценимый вклад в развитие российской рэп-культуры. Глава республики обсудил с музыкантом творческие направления в современном искусстве и развитие креативной экономики.

В конце встречи, от имени якутян, Николаев подарил рэперу якутский нож ручной работы мастера Гоголева.

К приезду Горозия стена одного из этажей IT-парка была разрисована в стиле обложки с последнего музыкального альбома. Музыкант, в свою очередь, оставил на стене парка свой автограф с пожеланием «Больше классных идей и проектов!».

Напомним, что рэпер Леван Горозия родился в Красноярске в 1985 году. Однако детство и юность провел в Якутске, где и начал делать первые творческие шаги.