В Красноярском крае еще 13 человек скончались от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

За сутки в Красноярском крае диагноз "коронавирус" подтвердился еще у 125 человек. В общей сложности в регионе ковидом заразились 66 290 человек. Темп прироста заболеваемости коронавирусом по данным краевого Роспотребнадзора не изменился - 0,2%.

Выздоровели за сутки еще 116 жителей региона. За все время вылечились от коронавируса 61 354 пациента. Активных случаев COVID-19 в Красноярском крае - 4 936.

Продолжается прирост летальных случаев от коронавируса - еще 13 за сутки. С начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 3 120 человек.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 14526 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1034 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 1082. Проведено тестов на коронавирус всего 2511122, из них за последние сутки 4864, - добавили в Роспотребнадзоре.