В Красноярске мужчина избил девушку в подъезде и попал на видео

Фото: скриншот из видео pokrovka_life124

Все случилось сегодня, 27 марта, на 11 этаже дома по улице Киренского,35, в Октябрьском районе Красноярска.

На кадрах видно, как мужчина и девушка стоят возле лифта в подъезде. Вдруг молодой человек напал на свою спутницу и со всей силы бросил ее в стену. Затем агрессор пинками затолкал свою жертву в лифт.

Уже в лифте девушка поднялась, но парень принялся кричать на нее и активно жестикулировать, показывая недовольство. Затем видео прерывается. Все ли в порядке с избитой неизвестно.

В комментариях пользователи резко высказались в адрес мужчины. Его окрестили животным и отметили, что бить девушку - это не мужской поступок. Красноярцы предположили, что это перебравшая накануне пара возлюбленных, у которых «высокие» отношения.

В пресс-службе городской полиции «КП-Красноярск» заявили, что никаких заявлений от девушки не поступало. Сейчас организована проверка.