Акция «Час Земли» пройдет в Красноярске 27 марта 2021

Акция «Час Земли» пройдёт в Красноярске 27 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Акция «Час Земли» будет проходить в Красноярске 27 марта 2021 года с 20:30 по 21:30 часов. В это время на час будет полностью отключена подсветка здания мэрии, а администрация СФУ отключит подсветку студенческих общежитий.

Поддержать акцию может любой желающий. Нужно лишь выключить свет в своих дома на один час. Организации же могут отключить освещение в комнатах, подсветку зданий, выключить компьютеры и технику, телевизоры, неоновые вывески и так далее.

В мэрии Красноярска добавили, что не рекомендуется отключать уличное освещение, аэронавигационные огни, светофоры, сигнализацию и другое.

Справка

Акция Час Земли впервые провели в 2007 году в Австралии. Это ежегодное мероприятие Всемирного фонда дикой природы. На один час люди, компании и правительство выключат свет на час в знак поддержки сохранения Планеты и готовности менять образ жизни на более экологичный.