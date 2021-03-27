В Туве арбалетчик обстрелял колонию наркотиками и попал на видео

Фото: ГУ МВД по Республике Тыва

Все случилось еще в конце февраля в ИК Тувы. В полицию обратились сотрудники учреждения. Они нашли на территории стрелы с прикрепленными к ним свертками наркотиков, всего более 70 граммов.

Фото: ГУ МВД по Республике Тыва

Полицейские решили проверить камеры видеонаблюдения. И увиденное их не разочаровало. На кадрах неизвестный мужчина стреляет по колонии из арбалета стрелами с наркотиками. После этого он уехал с места на внедорожнике.

Вскоре личность арбалетчика выяснили. Им оказался ранее судимый 23-летний житель Ак-Довурака. На допросе он признался, что хотел доставить груз заключенным, а запрещенные вещества заготовил в Барун-Хемчикском районе республики.

Против молодого человека возбудили уголовное дело за незаконную пересылку наркотиков. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Сейчас стрелок-арбалетчик находится под арестом, а расследование уголовного дела продолжается.