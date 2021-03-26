В Туве из-за непогоды в страшной аварии погибли четыре человека

В Туве из-за в аварии погибли четыре человека. Стоп-кадр видео

В Туве в результате страшной аварии погибли четыре человека. Еще четверо доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, сейчас ими занимаются медики. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, авария произошла 26 марта около полудня на 900-м километре федеральной автодороги Р-257 «Енисей», в Улуг-Хемском районе.

Предварительно известно, что причинами стали плохие погодные условия и невнимательность 58-летнего водителя автомобиля «УАЗ Хантер». Он не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения в тот момент, когда там находился «ВАЗ 21104». Столкновения избежать не удалось. В результате погибли на месте 34-летний водитель и 3 пассажира легковушки. Еще один пассажир из нее и три человека из «УАЗа» выжили, но, как сказано выше, госпитализированы.

Оперативники МВД и ГИБДД Улуг-Хемского района разбирались на месте происшествия с причинами ДТП.