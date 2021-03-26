В Красноярске передали в суд дело экс-директора школьного комбината питания Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская полиция завершила расследование уголовное дела в отношении бывшего директора школьного комбината питания Алены Ахвердиевой. Ее обвиняют в присвоении крупной сумму денег. Следствие установило, что по ее указу оформлялись товарные накладные на несуществующие поставки продуктов. И таких накладных было оформлено на сумму более 2,8 миллионов рублей.

Затем эти условно существующие продукты проводились по документам и ставились на учет на складе. А после, уже с учетом торговой наценки, накладные направлялись заведующим производств в школьные столовые. Там вынуждены были готовить обеды с нарушением технологического процесса. Деньги, получены от реализации блюд, направлялись в комбинат питания, а затем были похищены директором.

Уголовное дело в отношении 53-летней женщины заведено по статье «Присвоение или растрата». Ей грозит до 10 лет лишения свободы.