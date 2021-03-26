Губернатор Красноярского края опроверг планы по приватизации онкологического центра

Губернатор Красноярского края побывал на строительстве онкоцентра. Фото: пресс-служба правительства края

Губернатор Александр Усс опроверг информацию о планах по приватизации краевого онкологического центра. О чем и написал на своей странице в «Инстаграме», обозначив, что это в принципе невозможно. Глава региона побывал на строительной площадке, где возводится новый корпус диспансера. Его сопровождал бывший главный врач медучреждения, а ныне – советник, курирующий оказание онкопомощи в крае, Андрей Модестов.

- Сюда вложены миллиарды рублей из краевого бюджета, и красноярцы вправе ждать от его работы большей эффективности. Нужно идти вперед, осваивать современные методы лечения, привлекать в край лучших специалистов со стороны. Нельзя мириться с ситуацией, когда онкологические заболевания (особенно в отдалённых территориях) выявляются слишком поздно, не отлажена маршрутизация, люди месяцами ждут очереди на операцию или курс терапии, - сказал губернатор.

Палатный корпус больницы планируется построить до конца 2021 года. Корпус рассчитан на 260 пациентов круглосуточного стационара и 64 – дневного. Все работы идут согласно графику. Строители уже закрыли тепловой контур восьмиэтажного здания. Внутри идет отделка помещений, монтаж систем вентиляции и сети электроснабжения. Стоимость работ – 1,8 миллиарда рублей.

Александр Усс подчеркнул:

- Даже если частный инвестор согласится вложить деньги в развитие учреждения, медицинская помощь для населения останется бесплатной. Ее финансирование будет проходить за счет фонда ОМС. Привлечение инвестора на принципах государственно-частного партнерства необходимо для строительства одного из недостающих элементов онкоцентра. Однако ни к собственности, ни к управлению диспансером компания-инвестор не будет иметь никакого отношения.