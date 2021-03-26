В Красноярске оперативника управления по борьбе с экономическими преступлениями обвиняют в мошенничестве Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске бывшего сотрудника управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю обвиняют в двух преступлениям. Первое – мошенничество, второе – покушение на мошенничество в особо крупном размере. Расследование уголовного дела завершено и с обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.

В пресс-службе краевого следкома рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности этой криминальной истории. В декабре 2018 года обвиняемый встретился с неким гражданином, который проходил по уголовному делу о незаконном оформлении земельных участков в черте города. И пообещал, что может помочь ему избежать ответственности, но для этого нужно передать 1,5 миллиона рублей сотруднику МВД, который ведет это дело. С февраля по май 2019 года обвиняемый получил всю указанную сумму и потратил по своему усмотрению.

На этом обвиняемый не остановился и сообщил потерпевшему, что им якобы занялись его коллеги из УЭБиПК краевой полиции. И чтобы прекратить это, нужно заплатить уже 5 миллионов рублей. Вот на этом экс-полицейский и погорел: на него вышли оперативники из Управления ФСБ по краю.